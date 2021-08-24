РИАМО - 24 авг. Российский Минздрав заявил, что выданные привитым от коронавируса россиянам QR-коды действуют в течение 1 года, сообщает Nation News.

Еще QR-коды есть у тех, кто переболел Covid-19. В Минздраве объяснили, что в случае ухудшения эпидситуации срок действия кодов могут сократить до полугода.

Специалисты ведомства также отметили, что вакцинация «Спутником V» показана и пациентам с ВИЧ. Они могут прививаться через 4 недели от начала приема антиретровирусных средств.

Ранее депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал о том, что нужно прививать детей от гриппа, так как заражение двумя вирусами сразу – Covid-19 и гриппом – будет иметь плохие последствия для здоровья.

В России с начала пандемии выявили 6 785 374 случая коронавируса, скончались 177 614 человек с Covid-19, выздоровели после инфекции 6 053 503 человека.

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