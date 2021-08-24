РИАМО - 24 авг. Мусоровоз насмерть сбил мужчину на регулируемом переходе на 2-й улице Машиностроения у д. 17, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, пешеход пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора, а водитель грузовика осуществлял правый поворот на разрешающий сигнал.

Личность мужчины сейчас устанавливается. На вид ему 40-45 лет. На месте работают экипаж ДПС и следственно-оперативная группа.