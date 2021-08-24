РИАМО - 24 авг. Кафе общественного питания «Чайхана ОШ» на Братиславской улице была закрыта, там выявили множество санитарно-эпидемиологических нарушений, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Специалисты совместно с органами внутренних дел осмотрели помещения. Они заметили, что бесконтактная термометрия сотрудников при выходе на смену не проводится, нет запаса масок, средств дезинфекции, кожных антисептиков, не проводится обеззараживание воздушной среды. Ультрафиолетовые бактерицидные облучатели не установлены.

Санитарно-гигиеническое состояние помещений признали неудовлетворительным, текущие и генеральные уборки, а также дезинфекция помещений как следует не проводятся, стены, потолок и пол грязные.

Помимо этого, и санитарно-техническое состояние производственного помещения признано неудовлетворительным. В некоторых местах сломан потолок, имеются щели, зазоры, что не позволяет качественно проводить уборку и дезинфекцию.

Персонал не проходит периодические медицинские осмотры, нет данных о сотрудниках, прошедших вакцинацию против Covid-19.