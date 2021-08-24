РИАМО - 24 авг. В Сергиево-Посадском округе прошел пятый по счету блог-тур, организованный для привлечения туристического потока в Подмосковье. В нем приняли участие 10 столичных блогеров, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

Участники тура показали своей аудитории, сколько интересных мест в области можно посмотреть за день, не тратя на дорогу больше 2 часов.

Группа побывала в музее-заповеднике «Абрамцево», где гости полюбовались красотами. А на святом источнике «Гремячий ключ» – набрали воды. Благоустройство источника продвигается поразительными темпами.

Кроме того, блогеры перенеслись на 400 лет назад и испробовали на себе роли крестьян XVII века.

Далее участники блог-тура познакомились с архитектурой городов Золотого кольца России – в городском музее. А с мистической стороной вечернего Сергиева Посада гостей познакомил персонаж волшебник Фаролеро.

В конце путешествия блогеры оставили свои автографы и пожелания на туристической карте округа.

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