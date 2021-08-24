РИАМО - 24 авг. Все ограничения в движении транспорта на юго-западе Москвы из-за закрывавшихся станций метро Сокольнической линии сняты, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, на проспекте Вернадского и ближайших улицах убрали ограждения, восстановили все парковки, а также открыли съезды и закрытые участки дорог.

На данный момент движение свободное, никаких ограничений нет.

Участок «красной» ветки метро от станции «Спортивная» до станции «Тропарево» был закрыт 17 июля из-за строительства перехода на будущую станцию Большого кольца метро. До 23 августа «Проспект Вернадского» оставалась единственной станцией этого участка, которой не могли пользоваться пассажиры.

Ранее для москвичей на участке закрытой ветки работали бесплатные маршруты автобусов КМ.

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