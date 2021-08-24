РИАМО - 24 авг. По последствиям для здоровья и по влиянию на жизнедеятельность населения эпидемия гриппа опаснее пандемии коронавируса, сообщил журналистам депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Грипп опаснее, чем коронавирус. Более контагиозен. И по совокупным последствиям для популяции, по потере здоровья как в показателях самого здоровья, так и в интегральных, и экономических показателях любая эпидемия гриппа страшнее», - сказал Онищенко.

Ранее Онищенко отметил, что нужно прививать детей от гриппа, так как заражение двумя вирусами сразу – Covid-19 и гриппом – будет иметь плохие последствия для здоровья.

В России с начала пандемии выявили 6 785 374 случая коронавируса, скончались 177 614 человек с Covid-19, выздоровели после инфекции 6 053 503 человека.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>