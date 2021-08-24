РИАМО - 24 авг. По последствиям для здоровья и по влиянию на жизнедеятельность населения эпидемия гриппа опаснее пандемии коронавируса, сообщил журналистам депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.
Ранее Онищенко отметил, что нужно прививать детей от гриппа, так как заражение двумя вирусами сразу – Covid-19 и гриппом – будет иметь плохие последствия для здоровья.
В России с начала пандемии выявили 6 785 374 случая коронавируса, скончались 177 614 человек с Covid-19, выздоровели после инфекции 6 053 503 человека.
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