РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 авг. В нынешнем году в медицинские учреждения городского округа Люберцы поставили 35 единиц нового оборудования, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В текущем году в округе запланирована поставка нового оборудования в Люберецкую областную больницу и Московский областной центр по охране материнства и детства в количестве 128 единиц. Из них уже поставлено 35 единиц», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что также в горокруге продолжается вакцинация жителей от коронавируса.

«Прививку сделали порядка 151 890 человек. Адреса стационарных прививочных пунктов размещены на сайте администрации и ЛОБ», - уточнил Ружицкий.