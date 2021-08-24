РИАМО - 24 авг. В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 1125 новых случаев коронавируса. Больше всего их зарегистрировали в Мытищах (108), Раменском округе (90), Одинцовском округе (90), Солнечногорске (73) и Балашихе (70). Об этом сообщает областной оперштаб по ситуации с инфекцией.

По 64 случая зафиксировано в Подольске и Химках, 43 – в Королеве, 41 – в Чехове, 38 – в Ленинском округе, 34 – в Орехово-Зуевском округе, 32 – в Клину, 29 – в Красногорске, по 28 – в Домодедове и Люберцах, по 4 – в Истре и Фрязине, 20 – в Богородском округе, 18 – в Щелкове, 17 – в Кашире, 13 – в Долгопрудном, по 12 – в Павловском Посаде и Талдомском округе, по 11 – в Ивантеевке и Можайском округе.

По 10 случаев зарегистрировали в Краснознаменске, Ступине и Дмитровском округе, 9 – в Котельниках, по 8 – в Шатуре и Сергиево-Посадском округе, по 7 – в Егорьевске и Лобне, по 5 – Дубне и Пушкинском округе, по 4 – в Электростали, Лосино-Петровском, Реутове и Наро-Фоминском округе.

По 3 случая – в Рузском округе, Воскресенске, Серпухове, Жуковском, Зарайске и Черноголовке, 2 – в Волоколамске, по 1 случаю – в Бронницах, Власихе, Дзержинском и Шаховской.

Ни одного нового случая инфекции не выявили в Электрогорске, Рошале, Серебряных Прудах, Молодежном, Красноармейске, Звездном городке, Лотошине, Озерах, Протвине и Пущине.

Всего с начала пандемии в Московской области выявили 416 616 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 7663 человека, побороли заболевание 354 317 пациентов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>