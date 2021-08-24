РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 авг. В 4 школах городского округа Люберцы в текущем году созданы дополнительные центры образования естественно-научной и технологической направленности в рамках проекта «Точка роста», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках проекта «Точка роста» созданные на базе школ центры образования естественно-научной и технологической направленности оснащают многофункциональными интерактивными панелями, ноутбуками, 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами. В текущем году такие предметные кабинеты появились в 4 школах городского округа Люберцы: №№17, 18, 47, 48», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что новое оборудование предназначено для реализации основной образовательной программы по 3 профильным предметам - технология, ОБЖ и информатика, а также для ведения уроков математики, литературы, истории и других.

«Точка роста» реализуется в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», направленного на усовершенствование интерактивного обучения и оптимизацию системы школьного образования. В 2021 году в «Цифровую образовательную среду» вошли 13 школ округа. Для учебных заведений приобрели компьютеры и мультимедийное оборудование.