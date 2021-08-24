РИАМО - 24 авг. Дептранс Москвы совместно со столичной Госавтоинспекцией установил на некоторых пешеходных переходах таблички с напоминанием правил для людей на самокатах. Их призвали пересекать проезжую часть пешком, сообщает пресс-служба ведомства.

Для размещения напоминаний выбрали те участки, где чаще всего происходят дорожные аварии с участием самокатов.

К ДТП приводит привычка людей на самокатах пересекать дорогу на скорости.

Так, яркие таблички появились на участках: Ленинградское шоссе (дублер) – улица Нижняя, в районе дома №12 на улице Трехгорный Вал.