РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 авг. Участников проекта «Активное долголетие» в подмосковных Котельниках пригласили на занятия суставной гимнастикой, сообщает пресс-служба администрации округа.

Суставная гимнастика – комплекс физических упражнений, направленных на разогрев суставов для улучшения их подвижности, а также для увеличения эластичности связок и сухожилий. Данные занятия помогают ускорить метаболизм, кровообращение, повысить мышечный тонус.

Пожилых жителей Котельников приглашают на занятия суставной гимнастикой под руководством профессионального тренера. Они проходят по вторникам и пятницам в 11:00. Адрес проведения: Котельники, 1-й Покровский проезд, дом 5, ТЦ «МЕГА Белая Дача», 2 этаж, пространство «Культура на высоте».