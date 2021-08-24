РИАМО - 24 авг. Министерство госуправления, ИТ и связи Подмосковья напомнило, как правильно хранить пароли от портала госуслуг и какие способы помогут защитить личные данные. Прежде всего рекомендуется использовать разные пароли на разных сайтах, сообщает пресс-служба ведомства.

Личность жителя Подмосковья, пользующегося федеральными и региональными электронными госуслугами, подтверждается с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Получить учетную запись системы можно на едином портале госуслуг.

«На портале госуслуг Московской области зарегистрировано 7,3 млн пользователей. С помощью ЕСИА жители Подмосковья могут получить более 400 госуслуг на федеральном и более 200 – на региональном портале, кроме того, через ЕСИА жители пользуются порталом «Добродел» и другими популярными сервисами», – сказал министр госуправления, ИТ и связи региона Максим Рымар.

Он добавил, что слабо защищенные аккаунты могут легко быть присвоены мошенниками.

«Чтобы избежать утечки данных, нужно соблюдать правила цифровой безопасности. Они помогут узнать о попытке взлома аккаунта и усложнят работу злоумышленникам», – пояснил Рымар.

Для того, чтобы помочь жителям Подмосковья защитить свои данные, министерство подготовило список основных правил.

Помимо того, что пароль не должен совпадать с кодами доступа на других ресурсах, он должен также быть сложными и уникальным.

Пароль не должен быть достоянием общественности, его не стоит сообщать даже друзьям и родственникам.

Код доступа лучше подкрепить подтверждением через СМС, подключить опцию можно в личном кабинете портала в разделе «Настройки и безопасность». Тогда, помимо пароля, злоумышленнику придется ввести еще код из сообщения, которое придет на ваш телефон, и вы успеете среагировать и сменить пароль.

Также можно настроить отправку уведомлений о входе в систему на личную электронную почту.

Еще одно не менее важное правило: в качестве контрольного вопроса нужно использовать информацию, которой располагаете только вы. Это защитит аккаунт от смен пароля.

Всего на портале есть 3 уровня регистрации. Для упрощенной требуются контактные данные, для стандартной – СНИЛС и паспортные данные, для полной – нужно подтвердить личность. Только последний уровень предполагает использование всех электронных сервисов через ЕСИА. Среди доступных услуг: оформление загранпаспорта, регистрация по месту жительства и другие.