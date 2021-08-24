РИАМО - 24 авг. Министерство госуправления, ИТ и связи Подмосковья напомнило, как правильно хранить пароли от портала госуслуг и какие способы помогут защитить личные данные. Прежде всего рекомендуется использовать разные пароли на разных сайтах, сообщает пресс-служба ведомства.
Личность жителя Подмосковья, пользующегося федеральными и региональными электронными госуслугами, подтверждается с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Получить учетную запись системы можно на едином портале госуслуг.
Он добавил, что слабо защищенные аккаунты могут легко быть присвоены мошенниками.
«Чтобы избежать утечки данных, нужно соблюдать правила цифровой безопасности. Они помогут узнать о попытке взлома аккаунта и усложнят работу злоумышленникам», – пояснил Рымар.
Для того, чтобы помочь жителям Подмосковья защитить свои данные, министерство подготовило список основных правил.
Помимо того, что пароль не должен совпадать с кодами доступа на других ресурсах, он должен также быть сложными и уникальным.
Пароль не должен быть достоянием общественности, его не стоит сообщать даже друзьям и родственникам.
Код доступа лучше подкрепить подтверждением через СМС, подключить опцию можно в личном кабинете портала в разделе «Настройки и безопасность». Тогда, помимо пароля, злоумышленнику придется ввести еще код из сообщения, которое придет на ваш телефон, и вы успеете среагировать и сменить пароль.
Также можно настроить отправку уведомлений о входе в систему на личную электронную почту.
Еще одно не менее важное правило: в качестве контрольного вопроса нужно использовать информацию, которой располагаете только вы. Это защитит аккаунт от смен пароля.
Всего на портале есть 3 уровня регистрации. Для упрощенной требуются контактные данные, для стандартной – СНИЛС и паспортные данные, для полной – нужно подтвердить личность. Только последний уровень предполагает использование всех электронных сервисов через ЕСИА. Среди доступных услуг: оформление загранпаспорта, регистрация по месту жительства и другие.
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