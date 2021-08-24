РИАМО - 24 авг. Во вторник в Москве умер известный экстрасенс и участник телешоу Дардо Кусто. Тело 44-летнего шамана нашли в одном из столичных хостелов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Мужчина накануне отметил день рождения, после чего вернулся в хостел. Там экстрасенс снимал номер. Администратор услышала грохот в номере мужчины и обратилась по телефону к его родственнику.

Позднее в номере обнаружили труп Кусто. Все обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.

Кусто консультировал звезд шоу-бизнеса и часто выступал не телевидении. Его можно было увидеть в проектах «Пусть говорят», «Магия еды», «Суперинтуиция» и других. В хостел ему помог въехать племянник, своего жилья у мужчины не было.