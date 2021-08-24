РИАМО - 24 авг. Вакцинация детей от гриппа поможет избежать заражения двумя вирусами одновременно, сообщил журналистам депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Конечно, привить детей сейчас нужно. Потому что если мы их не привьем, то начнется заболеваемость гриппа, и потом пойди и разберись, что у него - коронавирус или грипп? Не дай бог микс», - сказал Онищенко.

Он отметил, что заражение двумя вирусами одновременно усугубит течение как гриппа, так и коронавируса. Однако в настоящее время неизвестно, можно ли сочетать две вакцины одновременно – от гриппа и Covid-19.

Ранее в столице начали проводить исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков 12-17 лет.