РИАМО - 24 авг. В 66 столичных школах с 1 сентября впервые откроются медиаклассы для ребят, которые планируют работать в СМИ, PR и с социальными сетями. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Новый учебный год мы начинаем в очном формате и очень надеемся прожить его без удаленки. За время пандемии мы убедились, что дистанционное обучение дает огромные возможности, но не может заменить обычную школу», – написал мэр на своей странице «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что в столице станет больше популярных IT-классов: в проекте уже 75 школ. Активно развиваются атомные и курчатовские классы, в 44 школах открываются отдельные направления для будущих предпринимателей.

«Интегрируем Московскую электронную школу с ведущими образовательными платформами страны. Открываем 24 виртуальные лаборатории и раздел «портфолио». Оценки теперь привязаны к темам уроков: можно видеть, за что «пять», а за что «тройка», – добавил мэр.

В этом году в Москве планируется открыть свыше 40 новых детсадов и школ, их оснастят современным оборудованием. При этом финансирование школ будет увеличено.