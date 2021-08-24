Южнопортовый район — маленький участок на карте столицы, похожий на устремленную ввысь птицу с раскинутыми крыльями. Свое название район получил от Южного речного порта, который находится по соседству, в Печатниках. Район является частью Юго-Восточного административного округа и граничит с Центральным, но, несмотря на близость к центру столицы, местные здесь живут словно в тихой гавани. О размеренном ритме района, его достоинствах и недостатках корреспонденту РИАМО рассказали местный житель, арендатор творческого пространства и риелтор.

Петровские маневры

Территория Южнопортового находится на месте деревень Дубровка и Кожуховка, которые упоминаются в летописях с XIV века. Эти земли принадлежали церкви — Крутицкому подворью — и управлялись епископом, а позже митрополитом Крутицким. Деревня Кожуховка привлекла внимание Петра I перед Турецким походом. Именно здесь он решил устроить масштабные Кожуховские учения: потешные полки строили и штурмовали специальные укрепления, часть из которых смогла сохраниться до начала XX века.

В конце XIX века деревни были частью Нагатинской волости Московского уезда, а после революции, в 1923 году, их включили в состав Москвы — так Дубровка и Кожуховка превратились из пригорода в часть столицы. В советские годы Южнопротовый район был промышленной зоной. Несколько лет назад вредное производство отсюда убрали, и на месте заводов теперь строят новое жилье. На территории бывшего предприятия «Московский подшипник» сейчас находятся метро «Дубровка» и одноименный торговый центр.

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«Это место похоже на порт»

Из-за промышленного прошлого и еще работающих здесь предприятий Южнопортовый район кажется слишком функциональным, но в то же время тихим и спокойным. Дмитрий снимает в районе помещение для своего творческого проекта и часто бывает здесь.

«Да, район полностью оправдывает название. Это место похоже на порт — но порт спокойный и несуетливый. Прогуливаясь по дворам и улицам, я не встречал шумных мест и вечно спешащих людей с деловитым выражением лица. Люди, как мне кажется, живут не совсем московской жизнью — ритм у них размеренный», — считает он.

Мария живет в одном из старых домов с красивым видом на Кожуховский затон. «На мой взгляд, район очень тихий и спокойный, несмотря на то, что я бы не назвала его суперэлитным. У нас старый дом, в котором много квартир давали работникам автозавода. Сейчас здесь часто встречаются внуки и правнуки тех рабочих, и не все из них интеллигентные люди», — делится она.

Как и во многих местах в Москве, здесь можно встретить тех, кто любит выпить на лавочке. «К сожалению, иногда встречаются алкоголики, но это единственный недостаток района, который я бы могла заметить. Даже те же алкоголики мне помогали: придерживали дверь, когда я шла с сумками», — говорит Мария.

Любителей выпить наблюдал и Дмитрий в окрестностях метро «Дубровка»: «Конкретнее — парк возле подземного перехода. В темное время суток я наблюдал полураздетых мужчин, спящих на скамейках, и всевозможных маргиналов, обитающих среди груд пустых бутылок в парке около подземного перехода у метро. По вечерам и ночам здесь неуютно».

Но в Южнопортовом можно также встретить и дружелюбных, отзывчивых соседей. «В 2018 году, когда были сильные ветры, дерево упало на нашу машину. Неравнодушные соседи позвонили в полицию, пока мы еще не видели происшествия. Полиция приехала, нам сказали, что если будут повреждения, то местная администрация их компенсирует, предлагали написать заявление. Меня удивило внимание и неравнодушие полицейских», — делится Мария.

Транспорт

С точки зрения транспортной доступности, Южнопортовый район кажется одним из лучших в Москве: три станции метро, две станции МЦК, близость Третьего транспортного кольца.

«Здесь все рядом. В пешей доступности от моего дома, в 12-15 минутах, находятся три станции метро — «Технопарк», «Автозаводская», «Кожуховская» — и две станции МЦК — «Дубровка» и «Автозаводская». Получается, что я могу быстро доехать на общественном транспорте до любой точки Москвы. Обычно на поездки у меня уходит 30-40 минут», — говорит Мария.

Автомобильные пробки здесь не редкость, но их плотность стала меньше с появлением второго моста через затон, считает Мария. «Если мы говорим про автомобильную доступность района, ездить на машине здесь тоже очень удобно. Единственная глухая пробка — на Андропова, где регулярно чинят мост. К счастью, около года назад все стало немного лучше — построили второй мост через Кожуховский затон, пробки стали вполне переносимыми. Больше 20 минут не стоим в этом месте», — рассказывает девушка.

Общественный транспорт никогда не подводил Дмитрия — он пользуется только им. «Очень люблю добираться до центра на трамвае, есть в этом какая-то романтика», — говорит он.

Остров мечты

Южнопортовый район может привлечь семьи с детьми, так как рядом расположен «Остров мечты» — крупнейший крытый тематический парк развлечений в Европе. «В пешей доступности «Остров мечты», и, несмотря на осуждение в СМИ, считаю, что это очень хороший парк с очень симпатичным развлекательным центом. «Остров мечты» сделан так, что парк с лавочками, газонами, шезлонгами стоит прямо у воды, и это все красиво и уютно. Это очень уютный зеленый уголок почти в центре Москвы», — делится Мария.

Дмитрий считает, что район стал заложником торгового центра «Мозаика», и отмечает не самые приятные места для арендатора. «Рядом с таким гигантом сложно развивать маленькие заведения — магазинчики, кафешки. Каких-то особых зеленых зон и уютных уголков я тоже не встречал — все максимально функционально, как в порту. Что касается жести, то и ее хватает. Например, жуткий объект по адресу Волгоградский проспект, 32, корпус 8 — мне предлагали там снимать помещение в аренду. Антураж там как в фильмах про постъядерный апокалипсис. Разруха, черные ветхие стены, грязь», — рассказывает он.

С точки зрения инфраструктуры, Южнопортовый развит очень хорошо — здесь есть магазины на любой вкус и кошелек. «Все в той же пешей доступности от дома — ТЦ «Ривьера», ТЦ «Мозаика», где расположена «ИКЕА», и ТЦ «Остров мечты». Через дорогу от этого ТЦ расположен «Мегаполис», и там есть много всего, включая огромный «Перекресток». Близко от метро «Дубровка» расположен «Метро», где удобно закупаться, и это единственный «Метро» в центре Москвы», — рассказывает Мария.

Также женщина отмечает, что в районе мало отдельных кафе и кофеен, но их достаточно в торговых центрах, которых на территории района хватает. «Кафе маловато в самом Южнопортовом районе — он все-таки спальный, тихий», — говорит она.

Для тех, кто скучает по воде, Южнопортовый район станет подходящим местом для прогулок. «В районе — своя набережная, где есть абсолютно бесплатные беседки для шашлыков. Отремонтировали сам Южнопортовый парк вдоль воды, там есть места для прогулок с собаками, собачьи площадки», — рассказывает Мария.

Речной шум

По мнению Дмитрия, у Южнопортового нет ярко выраженной индивидуальности, которую можно найти в других районах столицы. «Здесь с этим максимально сложно. Улицы и дворики какие-то безликие, глазу не за что зацепиться. Есть фонтан на улице Романова, да и тот не всегда работает. Считаю, что району не хватает интересных культурных объектов и просто ярких красок — тут много невзрачных, неухоженных построек. В первую очередь я бы посоветовал заняться благоустройством — элементарно привести в порядок хотя бы фасады зданий», — отмечает Дмитрий.

Жители района считают, что недостатков у района мало. «Жести у нас нет, но иногда откуда-то с Капотни доносится дым — я этого не замечаю, вижу только такую информацию в СМИ. Шума со ЦНИИТ я не слышала, но мне бы хотелось, чтобы администрация обратила внимание на шум с реки, потому что какая-то «Ракета», которая ездит на воздушной подушке, достаточно часто шумит по утрам, когда весь город спит», — рассказывает Мария.

Жизнь рядом с портом накладывает свой отпечаток. «Тяжелые груженые машины проезжают под окнами и могут разбудить. Вот такой технический шум — единственный недостаток. У нас хорошо убирают, сделали капитальный ремонт дома, за ним ухаживают», — говорит Мария.

Женщине не хватает беговых дорожек, пространства для занятия спортом. «С открытием парка «Остров мечты» ситуация стала более приемлемой, я с удовольствием хожу туда гулять», — делится она.

Мария отмечает, что район этот прежде всего промышленный. «Район технический, это надо понимать. Южный порт очень близко, ареол заводской жизни будет тут всегда. Но я бы назвала этот район самым любимым из тех, где я была или жила. Да, он не выглядит стильным или новым, он не похож на старую Москву, но он тихий, здесь много воды и воздуха, очень красивый вид из окна», — говорит жительница.

«Я бы не рекомендовал Южнопортовый район для проживания. Но я верю в лучшее — со временем здесь все наладится благодаря совместному труду граждан и администрации», — считает Дмитрий.

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Мнение риелтора

Директор агентства недвижимости «Городские сделки» Георгий Городецкий считает, что у Южнопортового хороший потенциал.

«На мой взгляд, Южнопортовый район — один из самых недооцененных районов Москвы. С одной стороны, Южнопортовый — это почти центр столицы. К примеру, МФЦ района находится на границе с ЦАО. С другой стороны, это юго-восток, а значит здесь относительно низкие цены на жилье из-за проблем с экологией. Рынок недвижимости здесь неоднороден. Фактически здесь несколько субрынков: один субрынок — на границе с ЦАО, другой — в окружении промзоны. По ценам на недвижимость здесь наблюдается парадокс: квартиры в домах советского периода, граничащих с ЦАО, стоят примерно столько же, как и квартиры в человейниках на МКАДе или даже за МКАДом», — считает Георгий.

Эксперт советует своим клиентам покупать здесь квартиры. «Так как промзоны юго-востока в ближайшем будущем будут рекультивированы, дряхлые пятиэтажки — реновированы, общественные пространства — реанимированы, то лет через десять здесь будет не хуже, чем в других районах Москвы, граничащих с ЦАО, район станет не менее престижным. Хорошая транспортная доступность и близость к воде эту тенденцию ускорят», — считает эксперт.

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