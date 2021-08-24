РИАМО - 24 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал отменить ношение масок для столичных учителей во время проведения уроков, сообщают «Известия».

«Начинаем мы год неплохо. Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок для учителей, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные, вы уже на уровне школ сами определите, — сказал Собянин.

Московский градоначальник также отметил, что более 80% столичных учителей сделали прививки от коронавируса.

С начала пандемии в Москве выявили 1 557 387 случаев заражения инфекцией. Выздоровели 1 432 067 пациентов, умерло 27 087 горожан с подтвержденным коронавирусом.

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