РИАМО - 24 авг. Уже в октябре у россиян может появиться популяционный иммунитет от коронавируса и гриппа, сообщил журналистам депутат Государственной думы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко.
Он отметил, что это возможно только при соблюдении всех рекомендаций - ношении масок и отказе от посещений людных мест.
За минувшие сутки в России выявили 18 833 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев составило 6 785 374. Побороть болезнь с начала пандемии удалось 6 053 503 пациентам, за этот период зафиксировано 177614 летальных исходов.
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