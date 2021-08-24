РИАМО - 24 авг. Уже в октябре у россиян может появиться популяционный иммунитет от коронавируса и гриппа, сообщил журналистам депутат Государственной думы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Вакцинация от коронавирусной инфекции проводится с интервалом в три недели, далее месяц между вторым компонентом ковидной вакцины и прививкой от гриппа — и в октябре мы уже можем иметь коллективный иммунитет от обоих этих заболеваний», - сказал Онищенко.

Он отметил, что это возможно только при соблюдении всех рекомендаций - ношении масок и отказе от посещений людных мест.

За минувшие сутки в России выявили 18 833 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев составило 6 785 374. Побороть болезнь с начала пандемии удалось 6 053 503 пациентам, за этот период зафиксировано 177614 летальных исходов.

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