РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 авг. Жители Подольска попросили перенести мусорную площадку у школы №10 в другое место, решение планируется принять на встрече 5 сентября, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» член общественной палаты округа Ренат Мухамеджанов.

Мухамеджанов совместно с депутатом Сергеем Кулевым 23 августа принял участие во встрече с жителями домов по улице Плещеевская по вопросам переноса мусорной площадки, расположенной у дома №54А. Данная мусорная площадка существует более 25 лет. Жители просят ее перенести, так как она находится у центрального входа в школу №10.

В течение встречи звучали жалобы на частый неприятный запах, обитающих рядом бездомных собак и крыс, что создает опасность для проходящих мимо детей в школу. Были рассмотрены несколько вариантов переноса мусорной площадки. Также прозвучало предложение о демонтаже мусорной площадки и об организации на данном месте парковки для машин родителей, которые привозят детей в школу. Окончательное решение должно быть принято на собрании собственников жилых домов, находящихся рядом, которое пройдет 5 сентября в 18:00 у дома №54А.