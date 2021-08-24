РИАМО - 24 авг. В Дмитровском городском округе нарушили порядок проведения электронного аукциона на поставку материалов и инструментов для содержания сетей уличного освещения, сообщает пресс-служба управления ФАС по Московской области.

Ведомство рассмотрело жалобу ООО «ИНТЕК» на действия (бездействие) комиссии по осуществлению закупок муниципального казенного учреждения «Центр благоустройства Костинское», муниципального казенного учреждения «Центр проведения торгов» при определении поставщика путем проведения электронного аукциона на поставку материалов и инструментов для содержания сетей уличного освещения.

Согласно доводу жалобы, комиссия неправомерно отказала компании в допуске к участию в торгах. Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии и признало жалобу участника закупки обоснованной.

Антимонопольный орган выдал учреждениям обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.