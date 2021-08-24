РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 авг. В роддоме Королева три раза в неделю будут проводить Дни открытых дверей, сообщили «РИАМО в Королеве» в городской больнице.

По многочисленным просьбам жителей роддом в подмосковном Королеве возобновляет проведение Дней открытых дверей.

Осмотреть отделения и палаты роддома, лично пообщаться с врачами и акушерками и задать интересующие вопросы теперь можно каждый вторник, четверг и пятницу с 14:00 до 16:00. Группы собирают в приемном отделении родильного дома по адресу: улица Октябрьская, дом №30.

В связи с пандемией встречи проводятся с мерами предосторожности.