РИАМО - 24 авг. За последние сутки в Московской области коронавирус победили еще 1616 человек. С начала пандемии число вылеченных составило 354 317 человек, сообщает региональный оперштаб по ситуации с инфекцией.

Также за сутки в регионе выявили 1125 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии число инфицированных составило 416 616.

За сутки также скончались 14 человек. За время пандемии жертвами инфекции стали 7663 человека.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.

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