РИАМО - 24 авг. Профессиональная балерина и белорусский танкист станцевали фрагмент из «Лебединого озера» на крыше танка во второй день VII Армейских международных игр-2021, сообщает kp.ru.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» проходит на полигоне «Алабино» и аэродроме Кубинка. Форум стартовал 22 августа. Мероприятие продлится по 28 августа.

Балерина исполнила танец в настоящей балетной пачке белого цвета. Ее голову украшали лебединые ушки.

Форум «Армия» - это платформа для демонстрации новейших военных разработок, техники и вооружения. Мероприятие 23 августа торжественно открыл президент России Владимир Путин.