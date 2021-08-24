РИАМО - 24 авг. Продолжается строительство Троицкой линии московского метро, на 47% уже совершена тоннелепроходка перегона между станциями «Мамыри» и «Бачуринская», сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Перегон с 2 однопутными тоннелями планируют пройти полностью до конца 2021 года.

Правый тоннель прокладывает щит «Евгения». Он преодолел 1254 метра. А левый тоннель - ТПМК «Дарья». Он прошел 1114 метров. Всего эти станции разделяет свыше 2,5 км.

«В настоящее время на станциях первого 13-километрового этапа строительства Троицкой линии от «Новаторской» до «Бачуринской», общестроительная готовность которого оценивается в 41%, продолжаются активные работы», – рассказал Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сообщил, что на станциях «Мамыри» и «Улица Генерала Тюленева» продолжаются монолитные работы, возводятся вестибюли. Эти станции готовы уже на четверть. А «Новаторская» и «Тютчевская» - более чем на 40%. Там уже выполняется архитектурная отделка служебных помещений.

«Из 5 станционных комплексов данного участка в самой высокой степени готовности - «Университет Дружбы Народов», где уже производится обратная засыпка котлована и монтаж инженерных систем. Его готовность составляет порядка 57%», – заключил Юрий Кравцов.

Троицкая линия метро пройдет по новой Москве. Ее протянут от МЦК до городского округа Троицк почти на 40 км длинной. По оценке экспертов, пассажиропоток на линии составит порядка 100 тыс. человек в день. Недалеко от станций проживает свыше 1 млн человек, а работают и учатся здесь еще несколько сотен тысяч.

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