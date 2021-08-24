РИАМО - 24 авг. Профильные министерства и бизнес по поручению вице-премьера России Виктории Абрамченко совместно проработают меры, способные решить проблему роста цен на услуги перевозки продуктов в России, сообщает ТАСС.

«В связи с появлением информации о росте стоимости автоперевозок от 20 до 50% Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу России совместно с представителями бизнеса проанализировать текущую ситуацию и проработать меры решения проблем с логистикой и по снижению цен на транспортные услуги», - заявили в пресс-службе вице-премьера.

Ранее тему поднял директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Максим Титов. Он обратился к отраслевым союзам с просьбой предоставить данные о текущей ситуации с перевозкой продовольствия.

Ведомство планирует изучить изменение стоимости перевозок с 2019 года, а также причины, состояние автопарка и основные сложности.

По информации бизнеса, логистика за год выросла в цене на 10-30%, однако перевозчики говорят, что и этого недостаточно. Разница все еще не покрывает расходы на топливо и запчасти для транспорта.