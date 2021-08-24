РИАМО - 24 авг. За минувшие сутки в Подмосковье зарегистрировано 1125 случаев заболевания коронавирусом, общее число случаев за пандемию достигло 416 616, сообщает областной оперштаб по ситуации с инфекцией.

В регионе продолжается кампания по вакцинации. Сделать прививку можно бесплатно, это поможет защитить организм от инфекции и легче перенести заболевание в случае заражения.

В РФ на текущий момент зарегистрировано 4 препарата против Covid-19, среди которых «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее Многофункциональные центры Подмосковья вернулись к привычному режиму работы. Невакцинированным жителям больше не нужно предварительно записываться для визита в офис.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>