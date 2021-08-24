РИАМО - 24 авг. В России предлагают снизить официальный предел показателя светопропускающей способности тонировочной пленки на передних боковых стеклах авто с 70 до 50%. Об этом пишет газета «Известия».

Обращение в адрес вице-премьера Марата Хуснуллина, а также глав МВД и Минтранса направил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Депутат заявил о многочисленных обращениях россиян, которых штрафуют, ссылаясь на ГОСТ 5727-88. Норматив устанавливает, что светопропускание ветровых стекол должно быть не менее 75%, других стекол — не менее 70%.

«Несмотря на то, что действие этого стандарта утратило силу, и действует ГОСТ 32565-2013 с единым пороговым значением светопропускной способности 70%, инспекторы ГИБДД руководствуются цифрами ГОСТа 5727-88, упоминаемого в ПДД», — говорится в документе, который имеется в распоряжении газеты.

Также в нем Нилов отмечает, что на только что выпущенных автомобилях уровень тонировки может составить 70-72%. Таким образом, избежать штрафов на новом автомобиле за тонировку практически невозможно.

Депутат просит дать поручение о корректировке действующего ГОСТа и снижении требования к уровню светопропускающей способности пленки с 70 до 50%. Инициативу готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по транспорту.