РИАМО - 24 авг. Врач-диетолог Ольга Лушникова рассказала, что вчерашние продукты фастфуда не только не полезны для здоровья, но и опасны, так как за ночь в таких блюдах успевают разрушиться микронутриенты – витамины и минеральные вещества.

«Во вчерашнем фатсфуде никаких витаминов не остается. Их изначально в фастфуде мало, а если еда несвежая, то все, что было, уже разрушилось. Вы получите из этой еды только калории, белки, жиры и углеводы. Но микронутриентов полезных не будет», – рассказала Лушникова в эфире радио Sputnik.

Также врач рассказала, что при разогревании фастфуда белковые продукты меняют свою структуру и потом хуже усваиваются. Особенно вредным блюдом на второй день считается картофель фри.

«А картофель фри – это вообще опасная штука. Когда любое крахмалистое соединение обжаривается в большом количестве масла, там мало того, что образуются трансжиры, там образуется еще и акриламид – это опасное соединение, канцероген. А если картофель фри еще и повторно разогревать на следующий день, то зачем это есть?» - отметила Лушникова.

Также эксперт предостерегла от употребления вчерашних наггетсов, в которых также содержатся трансжиры, акриламид, гетероциклические амины.