РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 авг. В следующем году продолжится ремонт подъездов в многоквартирных домах городского округа Люберцы, планируется обновить не менее 230 подъездов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы продолжится реализация программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по капитальному ремонту подъездов. В текущем году выполнен ремонт 230 подъездов МКД. В настоящий момент формируется список объектов для включения в программу ремонта на 2022 год. В следующем году также планируем отремонтировать не менее 230 подъездов», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что всего же за время существования программы, с 2016 года, в округе приведены в нормативное состояние 4 657 подъездов.