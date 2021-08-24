РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 авг. АО «НИИ НПО «ЛУЧ» Подольска показал свои разработки и продукты на Международном военно-техническом форуме «Армия – 2021», сообщает пресс-служба предприятия.

АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», АО «НИИ НПО ЛУЧ», АО «НИИграфит», АО «Гиредмет», АО «НИИП» (входят в научный дивизион Госкорпорации) представили свои разработки и продукты в составе выставочной экспозиции Госкорпорации «Росатом» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», который проходит с 22 по 28 августа в парке «Патриот» (Кубинка).

АО «НИИ НПО «ЛУЧ» (г. Подольск) демонстрирует изделия из высокотемпературных моно- и поликристаллических материалов для оборонной промышленности. В том числе броневое остекление на основе светопрозрачной керамики для обзора пространства и прицеливания, а также защиты от пуль и осколков; сердечники из монокристаллического вольфрама для бронебойных подкалиберных снарядов, которые обладают высокой плотностью и баллистической эффективностью. Также крупногабаритные зеркала из карбида кремния для систем слежения; слитки металлической сверхчистой меди качества 5N1, полученной в результате окислительно-восстановительной рафинировочной плавки с последующей механической обработкой.

Продукты и разработки институтов научного дивизиона расположены на стенде Госкорпорации «Росатом» в секторе С центрального выставочного павильона.