РИАМО - 24 авг. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины 1974 года рождения, чье тело было обнаружено у опоры моста вблизи Водопроводного переулка в Москве. Об этом сообщила РИАМО старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

На теле мужчины обнаружены колото-резаные ранения. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По словам Ивановой, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и разыскиваются лица, причастные к преступлению.

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