РИАМО - 24 авг. Расписание электричек на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях МЖД изменится в ночное время в конце августа и первой половине сентября в связи с проведением путевых работ, сообщает пресс-служба ЦППК.

29 августа и 5 сентября с 00:05 до 04:50 будут закрыты первый и второй пути на участке Курский вокзал – Люблино. Ряд электропоездов проследуют по другим путям. Маршруты части поездов будут укорочены от/до станций Царицыно, Подольск и Курского вокзала.

Также 31 августа, 1-3, 5-10, 13-15 сентября с 22:30 до 05:30 будет закрыт первый путь на участке Люблино – Царицыно. Часть поездов будет курсировать по третьему пути. У некоторых электричек – изменится время отправления и прибытия. Ряд поездов проследует по укороченным маршрутам от/до Курского вокзала и станций Люблино, Царицыно, Подольск, Нахабино и Львовская.

Пассажиров просят заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, ж/д станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в App Store и Google Play.