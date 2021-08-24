РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 авг. Праздничный концерт с участием звезд российской эстрады пройдет в подмосковном Домодедове в День города - 4 сентября, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

При праздновании Дня города в Домодедове пройдет утренняя и вечерняя программы. На площади 30-летия Победы с 10:00 до 14:30 пройдет выставка предприятий округа, большая анимационная программа в детском сквере, а также праздничный концерт.

С 19:00 до 22:30 на площади пройдет вечерний праздничный концерт с выступлением звезд российской эстрады, а завершится торжество праздничным фейерверком.