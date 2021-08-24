РИАМО - 24 авг. Тематическая ярмарка «Спас 2021» с успехом прошла в подмосковном городском округе Краснознаменск с 18 по 22 августа, сообщили организаторы мероприятия.

Посетителям ярмарки представили разнообразные сорта меда из российских регионов. Жители и гости города также смогли приобрести яблоки и орехи по доступным ценам.

В ярмарке приняли участие предприниматели из Марий Эл, Краснодарского края, Московской, Белгородской, Калужской, Тверской, Липецкой, Тульской, Воронежской, Ростовской и Рязанской областей. Всего на ярмарке было организовано 75 торговых мест.

В рамках ярмарки 21 августа для посетителей выступили музыканты Русского фольклорного ансамбля «Совечера».​