РИАМО - 24 авг. Продолжается возведение станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии столичной подземки. Ее строительная готовность оценивается в 50%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На 90% выполнены работы по устройству основных монолитных конструкций станционного комплекса. Параллельно ведется монтаж инженерных систем и архитектурно-отделочные работы», – сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что активно строятся и другие станции Большого кольца Московского метрополитена. В пример он привел станции - «Печатники», «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон». По его словам, восточная часть указанного кольца построена на 43%.

В свою очередь, генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг является оператором программы развития Московского метрополитена) Юрий Кравцов отметил, что на «Текстильщиках» практически наполовину смонтировали воздуховоды. Начали прокладывать силовой кабель.

Рабочим удалось провести монтаж 6 эскалаторов – всего их будет 13. Также начали укладывать гранит на платформе будущей станции.

Кравцов отметил, что вестибюль станции отделают керамогранитом из серого камня. А двухуровневый потолок выполнят из алюминиевых панелей, добавят встроенные светильники. На платформе станции предусмотрена архитектурная подсветка голубого цвета.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте проходки последнего, 70-го по счету тоннеля Большой кольцевой линии между станциями «Кленовый бульвар» и «Каширская».

«Один из главных проектов развития Московского транспортного узла - Большая кольцевая линия. Когда мы ее полностью достроим, а этот день уже близок, начнется новая история московского транспорта. Москвичи будут экономить очень много времени. Больше не придется ехать в центр, чтобы пересесть с одной радиальной ветки на другую», – сообщил столичный градоначальник.

Планы по строительству метро до 2027 года>>