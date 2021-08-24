РИАМО - 24 авг. Столичные парки подготовили кинопоказы, экскурсии и встречи с режиссерами для участников акции «Ночь кино», которая состоится 28 августа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, парк «Северное Тушино» 27 августа проведет викторину, подготовленную вместе с киноконцерном «Мосфильм». Она состоится в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram в 12:00. Результаты опубликуют на страницах парка в соцсетях 28 августа в 17:00.

В актовом зале парка «Кузьминки» 28 августа в 18:00 пройдет кинопоказ, его начнут со сказки «Конек-горбунок» режиссера Олега Погодина. В «Сокольниках» зрители смогут увидеть фильм «Пальма» Александра Домогарова-младшего.

В парке «Северное Тушино» 28 августа также проведут бесплатные кинопоказы. Они начнутся в демонстрационном зале подводной лодки Б-396 «Новосибирский комсомолец» в 18:00. Зрители смогут посмотреть семейную драму «Пальма», фильм-катастрофу «Огонь» и сказку «Конек-горбунок».

Музей-усадьба «Люблино» приглашает гостей в залы дворца Н. А. Дурасова. В 18:30 в Розовой гостиной состоится концерт «Песни из любимых фильмов». В 20:00 гостям «Ночи кино» покажут короткометражный фильм «Головокружение». Также состоится обзорная экскурсия по дворцу.

Посещение мероприятий в парках бесплатное по предварительной регистрации. Гостям необходимо использовать медицинские маски.

«Ночь кино» — общегородская акция, посвященная выдающимся образцам мирового кинематографа и киноновинкам. В этом году в акции примут участие более 120 культурных площадок Москвы.