РИАМО - 24 авг. Таксист выпрыгнул на ходу из машины, спасаясь от двух пассажиров-грабителей в подмосковном Электрогорске, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Оперативники задержали двух мужчин в возрасте 31 года и 33 лет, подозреваемых в грабеже. Они заказали такси для поездки по городу, но в дороге попросили водителя поехать по другому адресу. Подъехав к указанному месту, клиенты неожиданно стали избивать водителя, заставив его ехать в сторону леса.

«Испугавшись за свою жизнь, мужчина на ходу выпрыгнул из машины и убежал, после чего обратился в полицию», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Полицейские по горячим следам задержали обоих налетчиков в лесополосе. Там же обнаружился и похищенный автомобиль, который вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по факту грабежа. Мужчины арестованы.