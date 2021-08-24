РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 авг. В подмосковном Подольске разыскивают подростка, пропавшего в CНТ «Ордынцы» два дня назад, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Полицейские УМВД России по Подольску разыскивают Мухаммадисо Подабонова, который 22 августа с 4:00 до 7:00 ушел из дома в CНТ «Ордынцы» на улице Малиновой, и до настоящего времени не вернулся.

На вид ему 17 лет, рост 165 сантиметров, азиатской внешности, плотного телосложения. Глаза карие, волосы черные, коротко стриженные. Был одет в черный свитер на молнии, темно-синие джинсы и черные сланцы. Из особых примет, у подростка имеется шрам размером 1 сантиметр на темечке.

Всех лиц, располагающих информацией о его местонахождении, просят обращаться по телефонам: 8(495)549-40-01 (дежурная часть Стрелковского отдела полиции); 8(496)763-02-63 (дежурная часть УМВД России по Подольску) или 112.