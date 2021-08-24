РИАМО - 24 авг. Столичные родители могут зайти на портал «Школа. Москва» и узнать, какие канцтовары и одежда понадобятся школьнику, а также там можно найти информацию о том, как организовать рабочее место ученика. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Также на школьном портале можно прочитать советы психологов и врачей по организации учебного дня ребенка. А еще на портале размещены списки канцтоваров и вещей, которые понадобятся в школе.

Кроме того, на сайте можно ознакомиться с инструкцией о том, как записаться на секцию или в кружок. В настоящее время в Москве функционирует более 130 тыс. кружков на базе школ, колледжей.

В разделе «Как собрать ребенка в школу» можно прочесть подробный список канцтоваров, школьной одежды и обуви и других предметов, которые понадобятся в школе.

Во вкладке «Советы психологов» можно узнать о том, как задать правильный темп в начале учебного года и выстроить график для ребенка.

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