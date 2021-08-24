РИАМО - 24 авг. Теперь анкеты для прохождения диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва» можно заранее заполнить в электронной медицинской карте, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ранее это можно было сделать на месте, используя информационные киоски. Теперь же данное новшество поможет быстрее проходить обследование. Кроме того, в перечень добавили углубленную диспансеризацию для переболевших Covid-19.

«Перед чекапом москвичи в обязательном порядке заполняют анкету диспансеризации, которая содержит сведения о личном и семейном анамнезе, образе жизни, наличии вредных привычек, чтобы врачи могли обратить внимание на факторы риска развития различных хронических заболеваний и при необходимости назначить дополнительные обследования в павильоне для уточнения диагноза», — сказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что переболевшие коронавирусом горожане дополнительно заполняют спецанкету, направленную на выявление постковидного синдрома.

Также были расширены возможности электронной медицинской карты. В разделе «Моя диспансеризация в парке» теперь можно в любое время внести данные в обе анкеты. Затем граждане могут ознакомиться с основными факторами риска развития у них различных заболеваний, которые отобразятся в разделе по итогам анкетирования. ​

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