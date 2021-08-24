РИАМО - 24 авг. Управление Росреестра по Москве в июле 2021 года зарегистрировало 11 859 договоров ипотечного жилищного кредитования, что в 1,1 раза (+10%) больше, чем месяцем ранее, когда был зарегистрирован 10 731 договор.

«Несмотря на значительное изменение условий программы льготной ипотеки для приобретения жилья в Москве, город продолжает занимать лидирующую позицию как по объему выданных кредитов, так и по количеству заключенных договоров. Так, по данным на 12 августа, доля Москвы в льготной ипотеке среди российских регионов продолжает составлять больше четверти – 27,2%. Общее количество заключенных договоров составило 84,1 тыс. на сумму 492,5 млрд рублей, или +82,8% к началу года», – сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Общее число зарегистрированных в Москве ипотек на рынке жилья в январе-июле 2021 года составило 71 930 договоров. Это в 1,5 раза (+52%) больше, чем за аналогичный период годом ранее (47 331), а также в 1,4 раза (+43%) превышает показатель за первые семь месяцев 2019 года (50 387).