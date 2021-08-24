РИАМО - 24 авг. Современные архивы в Подмосковье не похожи на стереотипный пыльный зал. Сейчас эти помещения оборудованы мобильными стеллажами, в ряде случаев — сенсорными, сообщила начальник Главного архивного управления Московской области Людмила Кондратова.

Она подчеркнула, что с помощью таких стеллажей экономится до половины полезной площади.

«Каждая организация, в том числе архив, должны меняться с изменением окружающей среды. Мы должны внедрять новые технологии, менять принципы взаимодействия с гражданами и представителями бизнеса, внедрять какие-то новые, нетрадиционные управленческие решения», — сказала Кондратова в интервью «360».

По ее словам, документы сейчас хранятся в специальных архивных коробах из бескислотного картона, а сами помещения оборудованы сплит-системами.

«Совсем недавно мы получили предложение от одного из российских предприятий, которое находится в ведении Роскосмоса. Они разработали свою отечественную сплит-систему, интеллектуальные датчики для контроля температурно-влажностного режима. И предлагают нам», — добавила начальник управления.

По ее словам, идеальная температура для каждого предмета индивидуальна. Так, бумажные документы должны храниться при температуре плюс 17-19 градусов.