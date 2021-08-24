РИАМО - 24 авг. В рамках пилотного проекта, который идет уже 1,5 года, свыше 400 семей в Москве воспользовались сервисом видеотрансляций из городских роддомов. Он предназначен для наблюдения за малышом в случае отсутствия родителей в роддоме. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что ежегодно в Москве рождаются более 120 тыс. детей. При этом в столице за последние годы комплексно отремонтировали и переоснастили акушерские стационары, которые теперь соответствуют лучшим стандартам родовспоможения.

«Хороший шанс родить здорового ребенка есть практически у каждой женщины, включая тех, кто страдает диабетом и другими хроническими заболеваниями. И в абсолютном большинстве случаев мама с ребенком очень быстро выписываются из роддома домой. Но случается и так, что недоношенный ребеночек должен задержаться в роддоме, а мама по объективным причинам не может находиться все время рядом», – написал мэр в своем личном блоге.

По просьбам родителей для таких особых случаев организовали видеотрансляции из отделений реанимации и патологии новорожденных. В рамках пилотного проекта в перинатальном центре ГКБ №24 на кувезах для недоношенных детей разместили камеры: родители могут постоянно следить за состоянием малышей.

Пилот расширили и подключили к нему еще три стационара. Это инфекционная больница №2, Морозовская детская горбольница и роддом ГКБ №15 им. Филатова.

Трансляция идет круглосуточно. Для доступа к ней родители должны написать заявление. Решение принимает завотделением или лечащий врач.

За 1,5 года пилотного проекта данной возможностью воспользовалось 437 семей. Согласно опросу родителей, в 96% случаев наблюдение за малышом приносило им спокойствие.