РИАМО - 24 авг. Москва безвозмездно передала Театру эстрады почти 850 кв. м площадей в Доме на набережной для хранения декораций и костюмов на время комплексной реставрации основного помещения театра. Работы в театре ведутся по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Московский театр эстрады обратился в департамент городского имущества с просьбой предоставить помещение для временного хранения декораций, костюмов и реквизита. В основном здании учреждения сейчас проводятся ремонтно-реставрационные работы. Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал закрепление за театром на безвозмездной основе нежилого помещения площадью 846,3 кв. м, которое находится в доме №2 по улице Серафимовича, в знаменитом Доме на набережной – там же, где располагается Театр эстрады», – сказал Ефимов.

Решение о необходимости комплексной реставрации помещения Театра эстрады было принято в 2017 году, соответствующие работы начались в 2020 году. Плановый срок их окончания – четвертый квартал 2022 года.