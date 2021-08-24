РИАМО - 24 авг. В текущем году рабочие планируют приступить к возведению новой подстанции «Саларьево» на территории новой Москвы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Строительство новой подстанции значительно улучшит электроснабжение округов и города в целом.

«Резерв мощности новой подстанции для технологического присоединения потребителей составит порядка 100 МВт. Ориентировочный срок ввода - 2023 год», - сказал Бирюков.

Объект будут строить в три этапа. В рамках первых двух этапов построят здание питающего центра с необходимым оборудованием и его присоединением к сети 220кВ путем прокладки четырех кабельных линий общей длиной 21,6 км.

А в рамках третьего этапа строительства планируют установить уникальное оборудование – новейшую разработку ученых РФ.

«Асинхронизированный электромеханический преобразователь частот (АСЭМПЧ) представляет собой агрегат, на общем валу которого установлены две асинхронизированные электрические машины», - отметил заммэра.

По его словам, использование этой разработки поможет значительно повысить качество и надежность электроснабжения Москвы.