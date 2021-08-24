РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 авг. Движение автомобилей ограничат в подмосковном Королеве 5 сентября из-за Космического марафона, сообщает пресс-служба городской администрации.

Космический марафон в подмосковном Королеве пройдет 5 сентября. Трасса марафона расположена вдоль Акуловского водоканала, чтобы максимально сократить ограничение движения. Старт и финиш пройдут на стадионе «Вымпел»

В связи с проведением марафона с 10:00 до 16:00 будет ограничено движение автомобилей на улице Чайковского (от улицы Гагарина до улицы Октябрьская), на улице Октябрьская (от улицы Фрунзе до Октябрьского бульвара), на Октябрьском бульваре (от института повышения квалификации до улицы Циолковского), по правой стороне улицы Циолковского в сторону улицы Коммунальной до проезда Циолковского, на улице Пионерской от перехода через автомобильную дорогу по велосипедной дорожке Акуловского водоканала (частично, по мере прохождения участниками маршрута пробега) и на участке проезжей части у остановки маршрута автобуса №7 «Перекресток» (частично, по мере прохождения участниками маршрута пробега).

Автомобилистам необходимо выбирать пути объезда.