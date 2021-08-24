РИАМО - 24 авг. В оставшиеся дни лета необходимо сделать запланированные дела, предварительно составив их список. Это позволит избавиться от ощущения, что лето прошло бесцельно, а также избежать осенней хандры, сообщил РИАМО психолог-консультант Илья Шабшин.

Эксперт посоветовал структурировать остаток лета. Для этого следует сесть с ручкой и бумагой и подумать над тем, что можно успеть сделать в оставшиеся теплые дни. Однако не надо думать, что с наступлением осени все заканчивается.

«Следует понимать, что осень и холода не обрушатся на нас мгновенно. Будет еще несколько теплых недель и бабье лето. За это время можно наверстать то, что вы не успели сделать, но очень хотите», — сказал Шабшин.

По его словам, полезно вспомнить яркие и приятные моменты уходящего лета. Это могут быть поездки, прогулки, просмотренные фильмы и прочитанные книги. Такое мысленное упражнение позволит сделать комплексный обзор своего лета и сформировать планы на следующее.

Психолог также объяснил, почему многих огорчает мысль о скором окончании лета.

«У большинства людей структура устроена так, что большая часть месяцев в году посвящена труду, а лето – это отдых и сезон отпусков. Это сложилось еще с давних времен. Также осень ассоциируется с холодом, дождями и слякотью, что не добавляет людям оптимизма», — заключил Шабшин.