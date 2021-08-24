РИАМО - 24 авг. Власти столицы оформили 45 контрактов жизненного цикла на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования, сумма заключенных сделок превышает 23 млрд руб, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В столице используют практику заключения контрактов жизненного цикла в сфере здравоохранения с конца 2019 года. За это время было заключено свыше 100 таких контрактов с производителями медтехники на сумму более 80 млрд рублей.

«Только в этом году по результатам конкурсов заключено 45 контрактов на общую сумму 23,1 млрд рублей. По ним в московские медучреждения поставят более 600 единиц новейших моделей медицинского оборудования», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Подобные контракты считаются одними из самых эффективных способов реализации городских проектов в сфере здравоохранения. Так, для поставки современной медицинской техники можно привлекать квалифицированных специалистов.

В этом году в рамках контрактов жизненного цикла Москва намерена закупить эндоскопическое и рентген оборудование, КТ-томографы и другую технику.

«Все поставщики имеют не только технические возможности для производства необходимого городу оборудования, но и релевантный опыт в сервисе. Это важно при заключении контрактов жизненного цикла, поскольку они предполагают, что компании будут обеспечивать работоспособность техники в течение всего срока службы — в данном случае 10–12 лет», — сказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Он добавил, что такой формат госзакупок позволяет медицинским учреждениям эффективнее использовать оборудование. А город может сэкономить на ремонте и обслуживании приборов.