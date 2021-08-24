РИАМО - 24 авг. Московские власти готовятся запустить пилотный проект, в рамках которого пользователи смартфонов Samsung смогут добавить виртуальную транспортную карту «Тройка» в сервис мобильных платежей Samsung Pay, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«И Face Pay, и виртуальная «Тройка» — дополнительные возможности, которые, мы уверены, станут очень популярны. Мэр Москвы поставил задачу — запустить как можно больше удобных способов оплаты проезда в московском транспорте, поэтому мы развиваем бесконтактные платежи. И их востребованность растет каждый год. Поддержка виртуальной «Тройки» в Samsung Pay – еще один шаг в данном направлении», - сказал заммэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он отметил, что в 2020 году, когда пассажиропоток в метро сократился на 37%, оплата бесконтактными способами, наоборот, выросла.

«В 2020 году более 52 млн раз пассажиры прошли через турникеты с помощью бесконтактных способов, в 2019 году — около 30 млн. К началу августа 2021 года — 60 млн раз», — добавил Ликсутов.

Возможность оплачивать проезд виртуальной «Тройкой» может появиться у пассажиров московского транспорта уже в этом году.

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