РИАМО - 24 авг. Новый пешеходный маршрут планируют организовать в столице между районами Южное Медведково и Отрадное. Его протяженность составит 60 м, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В настоящее время в пойме реки Чермянки от проезда Дежнева до улицы Молодцова специалисты укрепляют склон с помощью габионной конструкции. Это поможет уберечь берег от разрушений и создать над ним полноценный пешеходный маршрут для местных жителей.

«Склон находится в северной части парка — в районе дома 25, корпуса 2 в Ясном проезде, под ним протекает река Чермянка. Долгое время жителям приходилось передвигаться вдоль него по неорганизованной, неудобной и, можно сказать, опасной тропинке. Это кратчайший маршрут для жителей Ясного проезда, по которому они могут дойти в соседний район Отрадное, где расположена ближайшая станция метро «Бибирево», — рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

Протяженность нового пешеходного маршрута составит 60 м. Дорожку выполнят по принципу экотропы: смонтируют винтовые сваи, с помощью металлокаркаса сделают конструкцию, а затем обошьют ее специальной террасной доской. Для безопасности людей там установят перила.